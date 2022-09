Sardinia Film Festival, in gara 56 corti d'animazione - Sardegna

(ANSA) - ALGHERO, 02 SET - Saranno cinquantasei le opere in concorso alla 17esima edizione del Sardinia Film Festival, la manifestazione cinematografica internazionale dedicata all'animazione e al cartoon, in programma ad Alghero dal 27 settembre al 2 ottobre, al Chiostro di San Francesco.

Fra i cortometraggi in competizione al premio, presieduto dal produttore e regista Cristian Jezdic e organizzato dal Cineclub Sassari, ci sono diciassette opere prime e sedici lavori provenienti dalle scuole di cinema d'animazione internazionali.

Ventidue i paesi del mondo presenti con le proprie case di produzione, fra cui la rappresentanza più nutrita è quella dalla Francia, che porterà ben tredici opere in gara, seguita dall'Italia con otto produzioni e dalla Germania con quattro.

Tre invece le coproduzioni in concorso: una franco-belga, una franco-nipponica e l'altra tra Slovenia, Germania e Francia.

Tutti i lavori in proiezione saranno prime visioni assolute per la Sardegna, realizzate in lingua inglese, italiana, nonché nelle lingue dell'Isola (sardo in ogni variante, tabarchino, catalano) o, se in altri idiomi, sottotitolate in italiano o in inglese. La novità di quest'anno è la presenza di una sezione speciale dedicata ai lungometraggi di animazione, con quattro opere in lizza. (ANSA).



