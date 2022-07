L’Associazione Culturale Tra Parola e Musica si prepara ad affrontare il secondo segmento di SARDIGNATELLING – Quasi un Mondo di Suoni e Racconti. Il progetto nel 2022 prende finalmente il via, dopo due anni di fermo obbligato dall’emergenza epidemiologica. Ideato e diretto nel 2018 dal chitarrista e autore Andrea Congia, e in linea con i programmi culturali e di spettacolo dal vivo della Casa di Suoni e Racconti, SARDIGNATELLING è un progetto volto alla valorizzazione degli aspetti Culturali e Identitari della Sardegna con l’obiettivo di raccontare l’Isola oltre i suoi confini attraverso le espressioni musicali e canore della Tradizione e gli scritti di alcuni dei più grandi Autori e Poeti Sardi. Tratto peculiare del Progetto è la volontà di mettere in relazione tra loro i linguaggi della Musica e delle altre Discipline Artistiche favorendone la contaminazione e facendo della Musica un Amplificatore Espressivo, Narrativo e Sociale per raggiungere la propria principale cifra estetica: il Musictelling, la produzione di spettacoli che fondono letteratura, teatro e arti visive all’interno di una cornice musicale. Il progetto contempla la realizzazione di Spettacoli dal Vivo in Sardegna e in Europa e la pubblicazione di Dischi Multimediali che ibridano audiodramma, opera musicale e video-arte. Queste azioni saranno supportate dalla realizzazione di un Videoblog, attualmente in costruzione, che presenterà le storie produttive degli spettacoli e gli artisti coinvolti, i festival ospitanti e i territori interessati e raccoglierà altresì esperienze, pensieri e riflessioni di tutti i protagonisti.

IL CANTO A TASGIA PROTAGONISTA IN CORSICA – La Compagnia Artistica proseguirà il suo tour europeo, facendo tappa in Corsica, ospite del Centre National de Creation Musicale Voce, con lo spettacolo Il Muto di Gallura di Enrico Costa, dedicato alla storia del Bandito Gallurese protagonista del sopracitato romanzo dello Scrittore Sassarese. Tre gli appuntamenti in programma a Pigna all’interno della trentunesima edizione del Festivoce – Festival des voix et des sons: Lunedì 18 Luglio 2022 presso La Vaccaghja (Théâtre de verdure de Pigna) alle ore 19:00 e Martedì 19 Luglio 2022 in occasione della giornata conclusiva del Festival “Voce in Festa” presso La Ghjostra alle ore 21:15 e 22:45 .

La creazione artistica produzione Casa di Suoni e Racconti, nata nel 2021 su iniziativa del musicista Andrea Congia, si presenta come un incontro sonoro tra le voci dell’attore interprete Alessandro Achenza e della cantante Paola Giua, la chitarra classica di Andrea Congia e i canti tradizionali “a tasgia” del Coro di Aggius Galletto di Gallura. In linea con l’orizzonte divulgativo di Enrico Costa, lo spettacolo si presenta come un pretesto artistico per raccontare la Storia. Uno scorcio delle vicende del banditismo sardo diviene esperimento scenico multiartistico nel quale la Parola, la Musica e le Immagini si fondono in un arco che va dalla Tradizione al Teatro, per far rivivere sul palcoscenico il Muto di Gallura, Bastiano Tansu.

A completare la performance le videoscenografie curate da Alessandra Tocco, con i preziosi contributi visivi della stessa videomaker e dei droni di Vincenzo Filadelfio e Michele Mossa.

INDICAZIONI PER IL PUBBLICO – Sarà possibile acquistare il biglietto per assistere ai Live attraverso il sito www.voce.corsica o direttamente in loco prima dell’inizio dello Spettacolo. Il costo del biglietto di ingresso per la replica di Lunedì 18 Luglio 2022 è di 10 euro (biglietto ridotto 8 euro, ingresso libero e gratuito per i partecipanti di età inferiore ai 10 anni). Martedì 19 Luglio 2022 sarà garantito invece l’accesso a tutti i concerti che si terranno nel villaggio di Pigna in occasione di Voce In Festa con un unico ticket di 25 euro (biglietto ridotto 20 euro). Sarà infine possibile assistere agli eventi anche a distanza attraverso la diretta streaming che verrà trasmessa nei canali Facebook della Compagnia.

