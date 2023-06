Sardi trattati come stranieri, per il concorso della Sna costretti ad andare a Roma

“Come se non bastassero le drammatiche difficoltà dei trasporti da e per la Sardegna, oltre a tutte le questioni degli spostamenti interni, ora si aggiunge un nuovo ostacolo per i residenti nell’Isola: mai avremmo immaginato potesse essere loro negato il diritto alla formazione e alla crescita professionale. E invece è del 30 maggio scorso la notizia che le prove preselettive del IX corso-concorso per dirigenti bandito dalla Sna il 30 dicembre 2022 si svolgeranno nelle regioni di residenza per tutti i candidati a eccezione dei sardi, costretti a recarsi a Roma, insieme ai laziali e ai residenti all’estero”. Lo afferma in una nota la deputata di Alleanza Verdi Sinistra Francesca Ghirra che ha presentato un’interrogazione al ministro Zangrillo per sapere se intenda posticipare la data della preselezione del concorso in modo da consentire ai candidati sardi di programmare per tempo la trasferta a Roma e partecipare al concorso regionale. A protestare sono anche i 5 Stelle, con Alessandra Todde, e un po’ tutti gli esponenti politici. Il governatore Solinas però si smarca, e fa rimbalzare le accuse dicendo di aver sempre lavorato per garantire una sede di concorso nell’isola.

“Ancora meglio sarebbe se decidesse di prevedere una nuova sede sul territorio isolano, per garantire anche ai residenti in Sardegna pari opportunità di partecipazione. Allo stesso modo – aggiunge – confido che la Regione Sardegna prenda atto di questa concomitanza e rinvii la prova preselettiva ad altra data”. Ghirra parla di una “discriminazione vera e propria, visto che i residenti delle altre regioni d’Italia potranno svolgere le prove agevolmente, senza dover affrontare viaggi lunghi e costosi”. “A questo si aggiunga che proprio oggi la Regione Sardegna ha pubblicato il calendario delle prove del concorso per 40 dirigenti, atteso da anni, per il quale è stata stabilita come data per la preselezione proprio il giorno dopo, il 28 giugno. Insomma – conclude – chi deciderà di andare a Roma per il concorso Sna difficilmente riuscirà a partecipare al concorso regionale: un’ingiustizia vera e propria”.