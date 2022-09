Sardegna, vince ancora il centrodestra ma Pd e M5S insieme supererebbero la coalizione di Solinas. Dopo lo spoglio di quasi due terzi dei votanti, nell’Isola centrodestra al 40 per cento, Pd al 26 per cento e M5S al 22. I dati parziali ma indicativi: Cappellacci sopra Frailis di 8 punti. Vince l’assessore Lampis, crolla a Nuoro Michele Piras (in netto vantaggio Barbara Polo di Fdi), Giagoni della Lega vince a Sassari, al Senato Antonella Zedda trionfa sulla Del Zompo. Il centrodestra si avvia a conquistare i collegi uninominali, test superato per la giunta regionale. Anche se il risultato di Pd e dei grillini è decisamente superiore rispetto al campo nazionale, anche se il M%S è molto distante dal risultato trionfale di altre Regioni del Sud come la Campania dove, grazie alla campagna sul reddito di cittadinanza, è il primo partito. In Sardegna vince la coalizione di centrodestra, trainata da Giorgia Meloni, ma col freno a mano tirato. E il tracollo della Lega di Salvini è anche un po’ il campanello di allarme di Solinas, che si era speso personalmente anche a Pontida per trainare il suo alleato Salvini, vero sconfitto della tornata elettorale insieme a Enrico Letta.

A Cagliari fa notizia il ko dell’ex rettore Maria Del Zompo, battuta al momento di 13 punti da Antonella Zedda di Fdi, sicuramente meno rinomata della sua avversaria. Il Pd, che in Sardegna ancora cerca un segretario, perde ma senza schierare i veri big come Comandini, tenuto in caldo per le regionali e per le comunali. A Sassari persino Marcello Pera, l’ex presidente del Semato che certamente non si è speso tanto per la Sardegna, batte con facilità Gavino Manca del Pd. Insomma: una catastrofe per il centrosinistra che non premia l’opposizione in consiglio regionale targata Zedda e Agus, poco incisivi in un centrosinistra ancora battuto dalla coalizione di Solinas. Non resta che attendere i risultati finali per capire chi sarà eletto anche nel proporzionale, in un’Isola che svolta ancora a destra.

L'articolo Sardegna, vince ancora il centrodestra ma Pd e M5S insieme supererebbero la coalizione di Solinas proviene da Casteddu On line.