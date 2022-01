“Sardegna vietata senza vaccino, potrò rivedere mia madre 84enne solo perché ho avuto il Covid”

Il vaccino non l’ha fatto e, sino a quando le regole l’hanno consentito, ha preso l’aereo due volte al mese con l’esito negativo del tampone tra le mani per poter stare con sua madre ad Alghero. Da qualche settimana, però, non è più possibile viaggiare senza il super green pass. E così Vittorio Fiori, emigrato sardo di 59 anni, carabiniere in pensione, due settimane fa si è visto negare la partenza: “L’agenzia di viaggi è stata, ovviamente, inflessibile: senza vaccino non si parte. Un’ingiustizia, noi sardi siamo svantaggiati perché dobbiamo attraversare il mare, sia per uscire sia per rientrare nella nostra isola. Così è come avere meno diritti rispetto al resto dell’Italia”, dice Fiori. Che, quasi per assurdo, potrà comunque rivedere l’anziana madre per i prossimi sei mesi nonostante non sia vaccinato. Il motivo? “Da ieri sono positivo al Covid, ho fatto il tampone e non ci sono dubbi”.

“Tra dieci giorni, sperando nel secondo tampone negativo, potrò ottenere il super green pass e sarò equiparato ad un vaccinato”, racconta il 59enne. “Spero solo che mia madre sia ancora viva, è anziana e ha varie patologie. Ciò che mi infastidisce è il diritto, negato, alla mobilità. C’è chi ha proposto di far viaggiare noi sardi col semplice esito negativo del tampone, la proposta è stata rifiutata dal Governo. Questo, secondo me, è un grande handicap”.