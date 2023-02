Sardegna, una scia di luci solca i cieli dell'Isola: "Sono i satelliti Starlink"

Una lunga scia di luci che solca il cielo della Sardegna nella notte tra domenica e oggi. Ben visibili, squarciano il buio in un periodo del mese nel quale non c’è nemmeno abbondanza di stelle. In tanti hanno spedito segnalazioni si alla nostra redazione che alle pagine e gruppi specializzati in Ufo e oggetti volanti non identificati. “Questa sera, molte persone che si trovavano all’aperto, sono restate ad osservare il passaggio di numerose lucine disposte in fila indiana.

Telefonino in mano hanno documentato l’evento con un breve video, prima di segnalarlo agli ufologi del Cisu”.

Nessun mistero: “Ci sarebbe una spiegazione: il passaggio di satelliti Starlink” di Elon Musk, utilizzati anche per fornire un supporto all’Ucraina nella guerra fatta scoppiare alla Russia.