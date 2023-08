Sardegna, un bolide brillante avvistato in cielo nella notte

Un bolide brillante avvistato in cielo ieri notte poco prima delle 21,30, tante le segnalazioni di chi, in macchina o con il naso all’insù, ha assistito all’insolito spettacolo astronomico. Si è trattato di un meteoroide? Una scia luminosa ha catturato l’attenzione di molte persone che hanno osservato lo spettacolo per pochi secondi. A darne notizia è il Centro Meteo Sardegna che ha posto la domanda: “Alcune persone hanno avvistato una probabile meteora; qualcuno di voi è riuscito a vederla?”. In tanti hanno commentato affermando che intorno alle 21,30 hanno catturato con lo sguardo il celere passaggio dell’oggetto “misterioso”. “Avvistata percorrendo la ss 130 verso le 21.20”, “avvistato poco prima delle 21,30, stavo percorrendo la S.S. 130 in direzione Cagliari” sono solo due delle tante testimonianze fornite. Niente di anormale, quindi, l’invasione degli Ufo, per chi potrebbe sostenere questa teoria, è rimandata. Molto probabilmente, in attesa di un riscontro ufficiale, potrebbe essersi trattato di un corpo solido di piccole o piccolissime dimensioni che viaggia nello spazio interplanetario.