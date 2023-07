Sardegna turistica, di nuovo prezzi choc per la benzina: la verde sale ancora a 1,9 euro al litro. Le segnalazioni di tanti lettori da varie località turistiche sarde: anche a Cagliari in centro un litro costa 1,89, nei prossimi giorni scenderanno nuovamente in campo l’Adiconsum e le altre associazioni di categoria. Sembra quasi che l’arrivo di migliaia di turisti ad agosto faccia gola alle compagne petrolifere, nel silenzio di chi ci governa. E non va meglio neanche in campo nazionale, come rivela Assoutenti: “Sulla A4 Venezia-Trieste la benzina, in base alle rilevazioni eseguite sui prezzi indicati dai gestori tra il 27 e il 28 luglio scorsi, ha raggiunto il picco di 2,553 euro al litro per il servito, mentre il gasolio tocca i 2,4 euro/litro. Sulla A21 Torino-Piacenza, un litro di benzina viene venduto a 2,549 euro, 2,334 il gasolio. Supera la soglia dei 2,5 euro anche la A14 Bologna-Bari-Taranto, con 2,529 euro”.