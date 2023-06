Sardegna, torna la stagione degli incendi: vasto rogo a Carbonia tra paura e tensione. In via del Minatore a Carbonia i piromani hanno colpito ed è dovuto intervenire anche un aereo della flotta regionale, in tutto sono stati 8 gli incendi che nella prima domenica di vero caldo si sono verificati in diversi punti dell’Isola. Ecco il riepilogo:

1 – Incendio in agro del Comune di Sini località Pranu Argiolas, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Ales, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del Fenosu. Sono intervenute le squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Siris (Monte Arci) ,la squadra dei VVF di Ales.

L’incendio ha percorso una superficie di circa 0,5 ettari di seminativo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13.40

2 – Incendio in agro del Comune di Calangianus località “Badumela”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Tempio, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del Limbara.

Sul rogo sono intervenuti: la squadre dei VVF di Tempio e la squadra di volontari delle associazioni di Tempio .

L’incendio ha percorso una superficie di circa 4 ettari di terreni coltivati. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 14.30.

3 – Incendio in agro del Comune di Carbonia nella periferia dell’abitato. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Carbonia , coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Marganai.

Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Iglesias , la squadra dei VVF di Carbonia e da due squadre di volontari delle associazioni di Carbonia e Gonnesa.

L’incendio ha percorso una superficie di circa 0.8 ettari di incolto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18.20.