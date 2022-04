A livello regionale, al primo posto c’è Cardedu, nel Nuorese, seguita da Morgongiori nell’oristanese e Elini sempre nel Nuorese: tutti e tre i comuni sono nella classifica nazionali dei piccoli centri, così come in quella dei medio-piccoli ci sono Lanusei e Oliena, sesta e settima a livello nazionale, e infine Alghero che si piazza all’ottavo posto fra le città medio grandi.

La Sardegna generosa e altruista conquista il terzo gradino del podio nella classifica sulla donazione degli organi, con Cagliari quinta fra le grandi città, Sassari sesta e Nuoro che conquista il primo posto fra le città italiane medio-grandi, quelle fra 30mila e 100mila abitanti. La classifica nazionale della generosità è stata elaborata in occasione della 25esima Giornata nazionale della donazione degli organi, che si celebra domenica 24 aprile, è espressa in centesimi ed è elaborata tenendo conto di alcuni indicatori come la percentuale dei consensi, quella delle astensioni e il numero dei documenti emessi.

