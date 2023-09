Sardegna, tenta il suicidio lanciandosi in mare con l’auto: salvata dai carabinieri.

E’ accaduto la scorsa notte a Porto Torres. Un uomo ha contattato i carabinieri per segnalare che la moglie non era rientrata a casa dopo un’uscita con le amiche. La donna lo ha quindi contattato riferendo l’intenzione di compiere un gesto estremo. Subito sono state diramate le ricerche fino a quando la donna, con un’altra telefonata al marito, ha dichiarato di trovarsi a Platamona, in località “Abbacurrente”.

I militari hanno trovato l’auto lungo un sentiero perpendicolare alla SP 81, nei pressi della Torre: la vettura era in bilico sul costone, con la metà anteriore che sporgeva nel vuoto, a 4 metri dalla scogliera poco più sotto. La donna si trovava all’interno dell’abitacolo in stato confusionale. E’ stata fatta uscire e soccorsa da un’ambulanza che la ha accompagnata in ospedale.