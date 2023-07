Sono quattro le persone portate in ospedale a causa di un tamponamento a catena avvenuto nella galleria della 131 Dcn all’altezza del chilometro 51 in direzione di Siniscola. Quattro le autovetture coinvolte nello schianto e quattro le persone ferite e ricoverate in ospedale. Sul posto il 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Il traffico ha subito forti rallentamenti.