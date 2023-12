Sardegna, stop al pagamento dei ticket sanitari per gli agenti feriti in servizio: "Risultato storico"

Stop al pagamento dei ticket per agenti, pompieri personale delle forze dell’ordine feriti in servizio. La Regione, su richiesta del sindacato Siap, ha approvato la mozione che garantisce l’esenzione dal pagamento.Rivoluzione sui ticket sanitari, esultano i rappresentanti del Siap per questa conquista che può essere definita “storica”, perché con l’approvazione della mozione, con la variazione di bilancio, è stato dato il via libera alla delibera con la quale la Regione Sardegna si impegna ad esentare dal pagamento dei ticket sanitari gli esponenti di forze dell’ordine e vigili del fuoco feriti in servizio. “È terminato il percorso con la presentazione della mozione presentata dalla Lega che ha consentito la variazione di bilancio”, afferma il segretario regionale, Sebastiano Sannia ringrazia per l’attenzione, e per averne seguito attivamente l’iter, il consigliere Michele Ennas.

Grazie all’attività profusa dal sindacato maggiormente rappresentativo della polizia di Stato in Sardegna, al consigliere regionale della Lega, è stato presentato sul tema l’emendamento che è stato sottoscritto dalla Lega e da altri gruppi di maggioranza che hanno condiviso le richieste, e le relative motivazioni, e pertanto l’emendamento è passato.

Questo porterà ad esentare le forze dell’ordine dal pagamento del ticket per prestazioni di pronto soccorso, per quelle che sono le lesioni derivanti dal servizio, quindi il poliziotto che riporterà lesioni durante le attività di istituto e dovrà rivolgersi alle cure dei sanitari non pagherà il ticket previsto. Il Siap “è soddisfatto per l’ottimo risultato in favore di tutti i lavoratori in divisa”.