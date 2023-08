Sardegna rubata, sabbia in barattoli con etichette e nomi delle spiagge

Questo pomeriggio, durante le ispezioni ai passeggeri in imbarco dal porto di Olbia – Isola Bianca, gli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato due turisti italiani, in partenza per Livorno, con al seguito un ingente quantitativo di sabbia. All’interno bagagliaio della loro auto, i due della provincia di Modena avevano stipato 11 barattoli con relativa etichetta indicanti altrettante spiagge, tutte della Gallura, di provenienza del maltolto. Entrambi sono stati segnalati alla sezione operativa di Olbia dell’Agenzia delle Dogane per le relative attività di competenza. Quello odierno è il secondo caso di furto ai danni delle spiagge e del mare sardo in appena tre giorni. L’ultimo fatto è quello di sabato pomeriggio, con la segnalazione di due italiani che avevano tentato l’imbarco, sempre da porto di Olbia, con un esemplare protetto di pinna nobilis e di alcune conchiglie.