Il Piano di potenziamento può contare, inoltre, sull’ ausilio dell’Elisoccorso, fondamentale per l’isola soprattutto in questo periodo, attivabile dalle tre basi di Olbia, Alghero e Cagliari.

Nel territorio dell’Asl di Nuoro ad Orosei, il mezzo di base presterà servizio a Sos Alinos in h.24. A La Caletta-Siniscola il mezzo di soccorso di base presterà servizio dalle 8 alle 24 mentre a Cala Gonone – Dorgali il potenziamento estivo resterà attivo con servizio per tutto l’arco delle 24 ore.

Sull’Isola di La Maddalena, a San Teodoro e a Santa Teresa per fronteggiare il continuo afflusso turistico della costa continueranno ad essere presenti ambulanze infermieristiche h. 24. La presenza dell’infermiere, infatti, consente la trasformazione da mezzo di soccorso di base a mezzo di soccorso avanzato, in grado di compiere tutte le attività previste dalla sua specifica formazione, potendo contare sul medico di Centrale Operativa 118, secondo i protocolli approvati e condivisi.

Le Associazioni di Volontariato e le Cooperative Sociali, già convenzionate con AREUS, hanno garantito in questi primi 3 mesi l’estensione h24 dell’orario di attività prestato nelle zone costiere nelle quali è già operativo tutto l’anno il servizio di soccorso giornaliero. In più, sono state attivate, per tutto il periodo estivo, nuove postazioni 118 di base e infermieristiche in altre località balneari dell’isola.

Il Piano di potenziamento estivo, avviato lo scorso 15 giugno dall’Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza della Sardegna, ha permesso di ampliare e ottimizzare l’offerta dei servizi di soccorso in tutto il territorio.

E’ stato prorogato sino al 30 settembre il Piano del Potenziamento estivo 2022 del Servizio Territoriale di Emergenza Urgenza del 118. Lo ha deciso la Direzione Generale dell’AREUS in considerazione dell’elevato afflusso turistico previsto per questo mese di settembre nelle principali località balneari.

