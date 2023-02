Sardegna palestra naturale per contrastare il Parkinson - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 02 FEB - Il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Sassari lancia il progetto "Sardegna palestra a cielo aperto: interventi motori adattati in ambiente naturale in persone con malattia di Parkinson". Lo studio, finanziato dalla Fondazione di Sardegna, fa parte di un filone di ricerca che ha lo scopo di promuovere gli stili di vita attivi attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali.

Il progetto, condotto su pazienti di entrambi i sessi e con diagnosi di malattia di Parkinson, avrà la durata di un anno e si articolerà in varie fasi valutative. È previsto un programma multisport in ambiente naturale, che comprende trekking, surf, kayak e vela, con la successiva divulgazione e pubblicazione dei risultati del progetto, con l'obiettivo di certificare come l'attività motoria adattata possa essere un potente alleato nel migliorare l'equilibrio, la mobilità funzionale e le capacità di esercizio nei pazienti con questa patologia.

Il gruppo di studio è coordinato da Lucia Cugusi, docente del corso di laurea in Scienze motorie, sportive e benessere dell'uomo dell'ateneo sassarese, con la collaborazione di altri istituti dello stesso ateneo, la Neurologia dell'Aou di Sassari, la Asl, le associazioni Parkinson di Sassari e Alghero e numeorsi altri partner locali. In un convegno in programma venerdì 3 febbraio, alle 16, nell'aula del complesso biomedico dell'Università, i protagonisti del progetto illustreranno le loro relazioni sulla ricerca. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna