Sardegna, ora torna l’inverno e crollano le temperature: per l’Epifania vento pioggia e neve. Le previsioni di Meteo Sardegna sul cambio meteo in Sardegna dopo giorni dominati dall’alta pressione: “L’aspetto più eclatante sarà sicuramente quello termico. Considerate che le termiche dei giorni scorsi hanno raggiunto livelli incredibili, soprattutto in quota. Non è un caso, infatti, che le temperature più alte siano state registrate in montagna mentre nelle aree pianeggianti, vallive e costiere nebbie e nubi basse riuscivano a limitare non poco l’azione riscaldante della struttura anticiclonica. La neve prevista intorno ai mille metri.

Considerando che abbiamo guadagnato qualcosa come 10-15°C, l’affondo polare servirà a ripristinare condizioni climatiche consone al periodo”. Aggiornamenti costanti sul sito www.meteosardegna.it.