Sardegna Open, i big del tennis a maggio a Cagliari - Sardegna

Un torneo internazionale di tennis a Cagliari tra Madrid e Roma: si chiama Sardegna Open ed è una nuova formula che sarà inaugurata proprio nell'isola prima di cominciare un tour europeo. Tecnicamente è un challenger, ma dà 175 punti e assicura montepremi più altri, molto vicini ai classici tornei Atp. Ed è aperto a tutti: possono partecipare anche i top dieci.

"Dopo gli internazionali di Roma e le Atp finals di Torino - ha detto il presidente della Federazione italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi nel corso della presentazione ufficiale a Cagliari - è il torneo più importante che si svolge in Italia. E non è un evento spot: sarà un appuntamento fisso. La Sardegna non ha mai ospitato manifestazioni di questo livello". Si comincia il Primo maggio e si termina il 7. Si giocherà sui campi in terra rossa del Tennis club Cagliari. Chi scenderà in campo è ancora un punto interrogativo. "Diciamo che la collocazione - ha detto il direttore del torneo Paolo Lorenzi - è strategica: a Madrid giocano i migliori 70-80 al mondo. E chi esce presto dal torneo di solito non sta fermo: per prepararsi in vista degli Internazionali di Roma potrà verosimilmente giocare a Cagliari. Gli azzurri? Non posso augurare che giochino a Cagliari perché questo significherebbe un'uscita anticipata da Madrid. Ma diciamo che in generale ci sono le condizioni perché possano essere presenti dei big del tennis internazionale".

Sarà l'evento premium della neonata categoria Challenger 175.

Concluso il 'Super Challenger' di Cagliari i campioni si sposteranno sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma per dare inizio alla nuova era degli Internazionali Bnl d'Italia, la prima edizione spalmata su due settimane e con tabelloni a 96 giocatori. Nel corso della seconda settimana del torneo romano il 'Giro della passione' farà tappa a Torino, per il Challenger 175 "Piemonte Open Intesa San Paolo", e a Firenze, per un nuovo appuntamento del circuito Wta 125. In estate è in calendario il tradizionale appuntamento Wta di Palermo mentre a settembre, per il secondo anno consecutivo, Bologna abbraccerà la Coppa Davis.



