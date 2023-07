Sardegna, oggi 14 incendi: i più estesi a Siamanna e Iglesias

In data odierna sono 14 gli incendi occorsi sul territorio regionale. Per 2 incendi, in particolare, il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra, anche i mezzi aerei:

1 – Incendio in agro del Comune di Siamanna – località “Nuraghe Concu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Villaurbana e del Nucleo GAUF del Corpo forestale di Oristano, coadiuvati dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu. Sono intervenute 2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Villaurbana e Siapiccia, 1 squadra dei VVF di Oristano e 1 squadra di volontari dell’associazione di Oristano Soc. Sard. Centrale. L’incendio ha percorso una superficie di circa 6 ettari di seminativi, eucalipteti e oliveti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16:30.

2 – Incendio in agro del Comune di Iglesias – località “Vergine Maria”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Iglesias, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Marganai e Pula. Sono intervenute 1 squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Iglesias Casa Serena e 2 squadre di volontari delle associazioni di Soccorso Iglesias. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1,5 ettari di macchia mediterranea e sughere. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18:00. L’incendio, originato nei pressi di una linea elettrica aerea di Alta Tensione di proprietà IGEA, ha causato il distacco automatico della stessa, allo stato attuale risultante ancora fuori uso (info TERNA SpA).