Sardegna, nell’occhio del ciclone Thor: è allerta meteo per forti temporali martedì in tutta l’Isola





VENTO E MAREGGIATE: massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo in quanto, specie in

presenza di forti raffiche laterali, esse tendono a far sbandare il veicolo; prestare particolare attenzione nei tratti stradali più

esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan.

Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente

rispetto alla costa. Per questo: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere evitando la

sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni.





Sardegna, nell’occhio del ciclone Thor: è allerta meteo per forti temporali in tutta l’Isola. In particolare dalle 6 di domani martedì 17 gennaio e sino alle 18, secondo la Protezione Civile “la Sardegna sarà interessata da precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale sparso. I cumulati potranno essere maggiormente elevati sui settori occidentali e nelle aree montuose. Già da ieri gli esperti di Ilmeteo.it avevano inserito la Sardegna tra le Regioni ad alto rischio di maltempo per l’arrivo di una brutta perturbazione, denominata ciclone Thor.