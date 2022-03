Sardegna, muore un giovane papà in un incidente stradale: addio a Luca Baraghini

Drammatico incidente all’ora di pranzo sulle strade della Sardegna. Una Volvo e un furgone Iveco si sono scontrate frontalmente sulla Sp 57, la strada che collega Stintino con Sassari. L’impatto è stato violentissimo e c’è un morto, il guidatore del furgone: si tratta di Luca Baraghini, 22enne di Porto Torres. Il guidatore dell’auto, trasportato in ospedale a Sassari con l’elisoccorso, non sarebbe in gravi condizioni. La causa dell’impatto, stando a una primissima ricostruzione dei carabinieri della stazione di Stintino, arrivati sul luogo della tragedia dopo pochi minuti, sarebbe stata un’invasione di corsia da parte del furgone guidato da Baraghini. Le indagini e i rilievi, comunque, vanno avanti.Un dramma nel dramma: Luca Baraghini, che lavorava come autista per una ditta specializzata nei prodotti ittici, lascia la compagna, una ventisettenne, e due figli piccoli, uno di appena un anno.