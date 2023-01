Sardegna, muore un bimbo di 4 anni: lacrime a Calangianus e Tempio per Marcello

Choc e lacrime a Calangianus e Tempio Pausania, due Comuni sardi uniti dal dolore per la scomparsa di un bimbo di 4 anni. Si chiamava Marcello Mastino, se n’è andato ieri sera. Da tempo, stando a quanto si apprende, stava combattendo contro una malattia che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Una famiglia distrutta dalla disperazione: il piccolo Marcello lascia il padre, Francesco Mastino, la madre, Elisa Azara, e un fratello. Il funerale si svolgerà domani pomeriggio, sabato 28 gennaio 2023, a Tempio Pausania, nella chiesa del Sacro Cuore, alle 15. Il sindaco Giovanni Antonio Addis ha proclamato il lutto cittadino: “Interpretando il sentimento unanime di profondo cordoglio della Giunta e del Consiglio comunale, nonché della cittadinanza, per il lutto che ha colpito l’intera comunità ed evidenziando l’emozione ed il cordoglio per questo triste evento, si intende onorare il piccolo Marcello, prematuramente scomparso, con la proclamazione del lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione delle esequie, al fine di testimoniare la partecipazione al dolore dei familiari e la vicinanza del Comune di Tempio Pausania e della città. La bandiera del municipio sarà esposta a mezz’asta per l’intera giornata in segno di lutto e il gonfalone cittadino sarà presente al funerale. Si invitano inoltre gli esercizi commerciali cittadini a sospendere le proprie attività in concomitanza con le esequie”. Un messaggio pubblico di cordoglio è arrivato anche dal primo cittadino di Calangianus, Fabio Albieri: “Insieme all’amministrazione comunale ed all’intera comunità di Calangianus, ci stringiamo al grave lutto ed all’immenso dolore che ha colpito la famiglia Mastino per la scomparsa del piccolo Marcello”.