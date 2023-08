"Sardegna mia", il brano di Metroman dedicato all'isola dopo il tour nelle spiagge

“Amici sardi, con orgoglio e commozione vi presento il mio nuovo singolo dedicato alla vostra meravigliosa terra…il titolo è: ‘Sardegna mia’. Se vi va aiutatemi a condividerla per farla ascoltare a tutti. Con affetto, il vostro Metroman”.

Così su Facebook l’ormai famoso cantante itinerante Metroman che, dopo aver cantato con il suo zainetto amplificatore in spalla in metropolitana a Milano, ha fatto un tour, naturalmente a suon di musica, nelle spiagge della Sardegna. Prima di ripartire, ha composto la canzone dedicata all’isola, nonostante sia stato cacciato da alcune spiagge, per esempio da Cala Mariolu, per il volume troppo alto.