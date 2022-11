Il Sassarese, con 25 vittime, guida la triste classifica dei decessi, seguito dai 21 del Sud Sardegna e dai 20 del Cagliaritano. Rispetto al 2020, sono aumentati gli incidenti (+29,1%) e i feriti (+34,3%) ma è calato (-4,2%) il numero delle vittime, in controtendenza col dato nazionale (+20%). E se si guarda il periodo 2001-2010, la diminuzione arriva al 50%. Nel 2021 il costo degli incidenti stradali con lesioni alle persone è stimato in oltre 407 milioni di euro (257 euro pro capite). La statale 125, con 6 vittime (3 nel 2020) e l’indice di mortalità pari a 8 (5,4 nel 2020), registra il più elevato numero di decessi. La statale 131 rimane tra le più pericolose della Sardegna, con 5 decessi (9 nel 2020) e un indice di mortalità pari a 3,0. Seguono le statali 126 e 389 con, rispettivamente, 4 e 3 morti e indice di mortalità 12,9 e 30. Lo stesso indice cresce in modo significativo nei comuni di Quartu S. Elena, Castiadas, Oschiri, Guspini e Mamoiada, dove nel 2020 non si era verificato alcun decesso.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail