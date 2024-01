Sardegna, l’isola dove si fermano i treni: da lunedì sarà off limits l’intera tratta Macomer-Chilivani. Ci saranno bus sostitutivi, ma i lavori sono un’ulteriore mazzata alla situazione già poco favorevole dei treni in Sardegna, come hanno dimostrato i convogli strapieni a Capodanno.

Dall’8 gennaio al 5 maggio prossimo, Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, eseguirà importanti interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico tra Macomer e Ozieri Chilivani.

Lungo la linea sarà infatti installata la tecnologia Ertms (European Rail Transport Management System), il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni, lo stesso adottato sulle linee alta velocità, in coerenza con l’obiettivo di Rfi di installare la tecnologia su tutti i 16.800 chilometri di rete entro il 2036.

Come spiega l’Ansa nei dettagli, “nelle linee interrotte il servizio sarà effettuato tramite bus. L’interruzione lascerà invariata l’offerta a sud di Macomer: i treni provenienti da Cagliari circolano regolarmente e si fermano nel capoluogo del Marghine, da lì i viaggiatori che intendono proseguire il loro viaggio verso il nord dell’Isola lo potranno fare utilizzando il servizio bus a loro disposizione.

I treni provenienti da Cagliari si fermano a Macomer e i viaggiatori proseguono in bus verso Sassari, Olbia, Porto Torres Marittima, Golfo Aranci e viceversa. Rimangono confermati e invariati anche i treni delle linee Sassari-Porto Torres Marittima, Olbia-Golfo Aranci e della Olbia-Sassari e viceversa”.