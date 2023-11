Sardegna, l’ex consigliere comunale Giovanni Bo cade a una festa di compleanno e muore a soli 35 anni. Alà dei sardi è un paese in lutto per la morte di un giovane addetto ai mezzi di movimento terra: secondo le prime testimonianze l’uomo stava ballando su un tavolino quando avrebbe perso l’equilibrio sbattendo violentemente la testa sopra un bancone. Grande cordoglio su Fb in tutto il Nord Sardegna, Giovanni Bo lo conoscevano in tanti. L’amministrazione comunale di Alà dei Sardi su Fb lo ricorda così: “Purtroppo Alà Dei Sardi oggi si è svegliata con la tragica notizia che è venuto a mancare improvvisamente il nostro carissimo compaesano Giovanni Bo. La sua prematura dipartita ha lasciato sgomenti tutti gli Alaesi. Il Sindaco e l’Amministrazione con tutti gli Impiegati comunali si stringono attorno al dolore dei Genitori e di Antonella Bo e parenti, per la precoce scomparsa rispettivamente del loro caro Figlio e Fratello. In questi casi non ci sono parole che possano confortare l’immensa sofferenza dei famigliari ed amici, però manifestiamo la nostra vicinanza nell’affrontare questo momento difficile. Ciao Giovanni, preghiamo tutti per te”.