Sardegna, la nuova sfida del turismo: “Non solo mare, Isola stupenda da visitare tutto l’anno”

“E’ una campagna pubblicitaria che va sui social più importanti e andrà in Germania, Svizzera e Francia per catturare in modo mirato le persone che potrebbero venire in Sardegna”. Così a Radio Casteddu Gianni Chessa, assessore regionale al Turismo, presenta il nuovo spot di promozione turistica della Regione “Sicuri di sognare”.

“Lo spot, condiviso con Federalberghi, ci fa sognare e ci invita a ripartire”, aggiunge Chessa, “si concentra su mare, tradizioni, gastronomia e paesaggio. Perché noi non siamo in competizione con nessuno e vendiamo la nostra unicità. Ora abbiamo perso maggio e vogliamo allungare la stagione, dobbiamo destagionalizzare. Qui c’è un clima molto bello non fa tanto freddo e piove il tanto giusto. Ora vogliamo affrontare il futuro in modo migliore. La zona verde? Per noi sarà un vantaggio, concerà tanti turisti a venire qui”.

