Sardegna isolata, i turisti non arrivano: "Easyjet per Alghero solo il lunedì, dov'è la continuità?"

Le compagnie aeree fanno il bello e cattivo tempo in Sardegna, tra tratte cancellate e voli annullati. E ci rimette, di rimbalzo, anche il settore turistico. La denuncia di Laura Croci, vacanziera lombarda, è sin troppo chiara: “A settembre avevo prenotato un volo andata e ritorno con Easyjet per Alghero da Malpensa per aprile. Ho scoperto che il volo di andata ad aprile è stato annullato e ho visto che i voli si svolgono solo di lunedì da aprile a maggio. Addirittura fino ad aprile non c’è alcun volo. Ryanair, invece, non ha proprio voli nonostante dia la possibilità di selezionare la tratta”, spiega la donna. Che si è trovata costretta ad annullare le ferie in terra sarda: “Avevo prenotato un’intera settimana, con i nuovi voli sarei dovuta restare in Sardegna appena un’ora”, aggiunge la Croci. Così, biglietto annullato: la donna ha riavuto indietro tutti i soldi e, tra cinque mesi, all’inizio della bella stagione, andrà in un’altra regione.

“Mi sembra scandaloso, più che altro penso a voi sardi, ma la continuità tanto decantata? Se uno ha bisogno di tornare a casa? Sono senza parole”.