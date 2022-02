Sardegna isolata dal 14 maggio: “Senza la continuità territoriale danni per gli imprenditori turistici e i sardi”

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

Volotea si ferma il 14 maggio, almeno con la continuità territoriale. Dalla Regione non arriva il nuovo bando, e a meno di tre mesi dalla data “x” fioccano le preoccupazioni. Tutte le compagnie aeree potrebbero avere gioco facile nel proporre voli a prezzi decisamente elevati, strozzando sia i sardi sia i vacanzieri, che potrebbero quindi scegliere altre mete. Uno scenario che fa rabbrividire la sindaca di uno dei Comuni simbolo del turismo in tutta la Sardegna, Pula: “È ciò che temevo, ho cercato in questi mesi di attirare l’attenzione sulla continuità territoriale, il bando di emergenza scade a maggio, ci stiamo arrivando e la situazione è opaca, nonostante l’attività dell’assessorato regionale dei Trasporti sia molto attiva. Sono preoccupata”, lo dice chiaramente Carla Medau, “perchè ho sentito le parole degli imprenditori turistici che non possono ricevere prenotazioni oltre il 14 maggio 2022”. Non solo un danno per i vacanzieri, ma anche per i residenti: “C’è proprio l’esigenza di poter prenotare per arrivare in Sardegna e per partire dall’Isola. Il diritto alla mobilità dei sardi non viene garantita, a differenza di tutti gli altri italiani”.Il rischio di un’estate con un calo di turisti, se non dovesse arrivare il nuovo bando, è praticamente una realtà: “I professori e gli analisti hanno curato un progetto di continuità territoriale più innovativa e moderna, vanno ascoltati insieme all’Anci e al Cal, per creare un tavolo di lavoro. Una accessibilità intermittente porta ad una mancata crescita economica per la Sardegna”. Insomma, un’estate 2022 da salvare? “Sì, e da affrontare. Non voglio gridare al lupo al lupo, l’assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde, mi ha rassicurata e detto che, dalle prossime settimane, le prenotazioni potranno essere fatte anche ad altre compagnie, non solo a Volotea”. Ma di certo non c’è nulla: “Sono ore difficili, stiamo facendo prevalere l’ottimismo ma, diversamente, andrò a bussare alle porte dell’assessorato, deve ascoltare anche le voci dei Comuni”.