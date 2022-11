La Sardegna isola felice almeno per la situazione covid. Mentre aumentano negli ultimi 7 giorni in Italia i contagi (+10%) e i ricoveri ordinari (+9,1%), tornano a crescere anche i decessi (+8,8%), e restano sostanzialmente stabili le terapie intensive (+1,2%), in Sardegna migliora ancora la curva epidemiologica.

Secondo il report della Fondazione Gimbe, spostato dal giovedì al lunedì, nella settimana 18-24 novembre si registra un miglioramento dell’incidenza per 100.000 abitanti e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-13,4%) rispetto alla settimana precedente.

L’incidenza cala in tutte le province ma soprattutto nell’Oristanese (-27,9% rispetto alla settimana precedente) e nel Sud Sardegna (-21,5%). -12% nella città metropolitana di Cagliari, -7,4% a Sassari e -8,2% a Nuoro. Sotto media nazionale i posti letto in area medica (6%) e in terapia intensiva (1,5%) occupati da pazienti Covid-19

Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 18,4% (media Italia 25,9%).

