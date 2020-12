Sardegna, indice Rt ancora a rischio. L’Iss: mantenere le restrizioni in Italia anche dopo le feste. “Una Regione (Sardegna) ha una classificazione del rischio Non Valutabile – equiparato a rischio alto – data la bassa percentuale di completezza dei dati”, scrive il quotidiano La Stampa, mentre l’indice nazionale Rt passa dallo 0,90 allo 0,93 e gli scienziati chiedono al governo di prorogare ancora una volta le chiusure. In realtà l’Rt della Sardegna è fissato allo 0,78, dunque sotto la media nazionale, ma comunque in una soglia considerata ancora critica. L’epidemia Covid in Italia si mantiene “grave ancora a causa di un impatto elevato sui servizi assistenziali”, sottolinea il rapporto. Veneto, Liguria, Calabria hanno un Rt puntuale maggiore di 1, compatibile quindi con uno scenario di tipo 2, invece Basilicata, Lombardia e Puglia lo superano nel valore medio. Mentre Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche lo sfiorano, come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net.

