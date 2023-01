Sardegna, in arrivo anche su Cagliari venti di tempesta e nuove abbondanti piogge

Maltempo in tutta la Sardegna: nuovi avvisi della Protezione civile.

A partire dalle ore 3 e sino alle ore 15 di domani, venerdì 20 gennaio 2023, i settori occidentale e meridionale della Sardegna saranno interessati da venti di burrasca, inizialmente da Sud-Ovest in rotazione da Nord-Ovest, con raffiche sino a tempesta. Possibili mareggiate sulle coste esposte.

Dalla mezzanotte di oggi, giovedì 19, e sino alle ore 9 di sabato 21 gennaio 2023, saranno anche possibili precipitazioni con cumulati moderati, anche a carattere di rovescio o temporale, che assumeranno carattere nevoso sopra i 500 metri di quota. Successivamente, nel corso della notte e sino alla mattinata di sabato 21 gennaio, sarà possibile la formazione di ghiaccio sul manto stradale.

Inoltre, dalle ore 0.00 di oggi e per tutta la giornata di domani, venerdì 20 gennaio 2023, sul sarà allerta giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico, idrogeologico e neve anche su Cagliari.

Pertanto, nell’area di Pirri, spesso soggetta ad allagamento, dalle ore 0.00 alle ore 23.59 di venerdì 20 gennaio 2023 è opportuno evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. In alternativa è consigliato l’utilizzo degli stalli presso il parcheggio della Piscina comunale “G. Sicbaldi” di via Roberto Pisano.

Con l’obiettivo di tutelare ulteriormente la sicurezza e l’incolumità pubblica, in presenza di fenomeni temporaleschi i cittadini sono invitati a prestare la massima attenzione e ad attivare le misure di autoprotezione: