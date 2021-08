C’è un dato che oggi colpisce più di tutti: sui 19 morti per Covid in tutta Italia ben cinque sono in Sardegna. Più di un decesso su quattro per Coronavirus nella nostra isola. E anche l’età delle persone che oggi ci hanno lasciato, è più bassa della solita drammatica media. A conferma che la quarta ondata del virus sta colpendo soprattutto la Sardegna, e ancora non si spiegano i motivi, mentre il numero di contagi cala ma resta alto e per fortuna i ricoveri vanno avanti a piccoli passi. Si registrano 5 decessi: un uomo di 50 anni, residente nella Provincia di Oristano; 4 uomini residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, rispettivamente di 69, 77, 84 e 90 anniIl Covid e la sua variante Delta non lasciano l’Isola e i dati delle ultime ventiquattro ore, a partita di persone testate, non si discosta molto dai numeri di ieri. In Sardegna si registrano 275 ulteriori casi confermati di positività al virus sulla base di 2231 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2741 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 21 (lo stesso numero di ieri), i pazienti ricoverati in area medica sono 134 (+3 rispetto a ieri).

L'articolo Sardegna, il triste primato di oggi del virus: più di un morto su 4 in tutta Italia era sardo proviene da Casteddu On line.