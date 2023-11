Sardegna d'oro nel karate, Gino Melis trionfa ai campionati europei: grande festa a Quartucciu

Una medaglia d’oro e una d’argento, da aggiungere alla già ricca collezione che custodisce, gelosamente, in casa. Gino Emanuele Melis, avvocato cagliaritano e presidente del Consiglio comunale di Quartucciu, insieme al team azzurro ha fatto incetta di ottimi risultati al campionato europeo di Karate che si è svolto dall’1 al 4 novembre a Liegi, in Belgio. Unico atleta sardo della spedizione italiana, Melis ha vinto la medaglia d’oro nel kumite team sanbon rotation, la nazionale Italiana composta anche da Matteo Romagnoli e Massimo Reale, vincendo in semifinale contro la Polonia e in finale contro la Slovacchia. Altro grande risultato da segnalare la medaglia d’argento nel kumite, il combattimento, cinture nere pesi massimi, vincendo in semifinale contro l’allenatore della nazionale poolacca Adam Zietalewicz e cedendo solo in finale, per un punto, con l’atleta della nazionale francese Alpha Ly. Melis è già rientrato a Quartucciu dove è stato festeggiato dai familiari e dagli amici.

Melis, docente nazionale di cintura nera quinto Dan e atleta della nazionale italiana, è due volte campione del mondo, due volte campione europeo, due volte campione del Mediterraneo, 9 volte campione italiano e ha conquistato 22 medaglie tricolore, 27 medaglie internazionali, oltre ad essere stato premiato due volte tra i migliori sportivi sardi degli ultimi anni. Nel 2023 è stato anche campione italiano e del Mediterraneo. È, attualmente, campione del mondo in carica sin dalle competizioni che si sono svolte, nel 2022, in Polonia.