Sardegna, domani ondata di caldo con punte di 40 gradi: pericolo incendi altissimo anche a Cagliari

Prosegue l’Allerta per Condizioni meteo avverse per alte temperature a Cagliari e in tutta l’Isola.

Il Servizio di Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo Avviso di condizioni meteorologiche avverse prorogando di fatto l’arco temporale dell’Allerta che sarà in vigore dalle 18 di oggi, giovedì 29 e fino alle 18 di sabato 31 luglio 2021, per le alte temperature previste.

L’ ondata di calore porterà ad un aumento delle temperature massime che soprattutto venerdì 30 luglio 2021, in particolare sulla Sardegna occidentale, si prevedono diffusamente oltre i 37° C. Il fenomeno tenderà ad interessare anche il settore orientale dell’Isola. Sulle vallate interne, specialmente quelle occidentali, si prevedono ancora locali picchi oltre i 40° C.

Pericolo di incendio alto per venerdì 30 luglio 2021.

Pubblicato dalla Protezione Civile regionale un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendio per la giornata di venerdì 30 luglio 2021. La pericolosità, che riguarda anche la zona di Cagliari, è alta ed è caratterizzata dal colore arancione. Considerate le condizioni atmosferiche, l’attenzione è stata rinforzata.