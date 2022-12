Sardegna, dice di essere incinta per evitare il carcere: straniera bugiarda scoperta dopo 4 anni

Su delega della Procura della Repubblica presso il tribunale di Sassari, i carabinieri della stazione di Sorso hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di una donna straniera di 35 anni, gravemente indiziata di aver rilasciato false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria. L’attività svolta dalla stazione ha consentito di ricostruire, seppur in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio, che la 35enne avrebbe illecitamente fruito dei benefici previsti dal codice penale relativamente all’obbligo di differimento dell’esecuzione di una pena, da eseguirsi nei confronti di donna incinta o che sia madre di un bimbo di età inferiore ad un anno.

La stessa, infatti, dal 2018 avrebbe falsamente dichiarato sia di essere incinta, sia di aver dato alla luce tre diversi pargoli cambiando le date di nascita di 3 dei suoi figli che in realtà già superavano l’anno di età. Di particolare rilevanza sono stati alcuni accertamenti svolti dai militari che hanno permesso di appurare che la donna, dal 2020, fosse impossibilitata a sostenere una gravidanza a causa di un intervento chirurgico subìto. La 35enne, al termine delle formalità di rito, è stata rinchiusa nel carcere di Bancali.