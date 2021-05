Sardegna da lunedì in zona gialla, ecco tutte le nuove regole: sport, visite, bar, ristoranti, musei

Sardegna da lunedì in zona gialla, ecco tutte le nuove regole: sport, visite,bar, ristoranti, musei, si riaprono tutte le attività.SPOSTAMENTI ci si potrà spostare all’interno della propria regione liberamente dalle 5.00 alle 22.00 e in territorio nazionale verso altre zone gialle con la “certificazione verde Covid”.RIAPERTURA di tutte le attività commerciali compresi BAR e RISTORANTI dalle 5.00 alle 22.00 ma si potrà consumare solo nei tavoli all’aperto.RIAPERTURA di Musei, Teatri, Cinema con capienza del 50 %SPORT è consentito lo sport individuale, di squadra e di contatto, nei parchi pubblici e privati e nei centri sportivi all’aperto.VISITE A PARENTI E AMICI è consentito far visita a parenti e amici per un massimo di 4 persone sempre rispettando il coprifuoco.