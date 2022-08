L’operazione, come lo scorso luglio, è stata promossa dalla Guardia Civil Spagnola, e vi partecipano tutti i paesi che aderiscono alla cooperazione internazionale ROADPOL, che ha come scopo quello di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030, attraverso operazioni congiunte di contrasto delle violazioni e campagne tematiche volte alla prevenzione, informazione e comunicazione.

Anche per l’ultimo fine settimana del mese di agosto (26-28 agosto 2022), il Compartimento Polizia Stradale per la “Sardegna” sarà impegnato nell’operazione “SAFE HOLIDAY”, che prevede il controllo delle ordinarie condizioni di sicurezza di ogni tipo di veicolo, anche a due ruote, considerato il notevole aumento di veicoli italiani e stranieri che attraversano le strade italiane.

