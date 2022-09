La Sardegna va sottozero a metà settembre. Vero che parliamo di Fonni, il paese più alto dell’isola, ma vero anche che temperature così rigide in un periodo dell’anno in cui nel resto dell’isola si va ancora al mare non si registravano da anni. Dopo l’estate più calda del secolo, che ha fatto boccheggiare ovunque l’isola già maggio, arriva dunque il freddo vero con il -2 registrato nella notte a Fonni, un anticipo di inverno più che di autunno. Nel resto della Sardegna le temperature sono scese rispetto ai giorni scorsi, soprattutto le minime durante la notte, ma è solo l’inizio: da metà settimana è prevista una nuova ondata di maltempo, con temperature in picchiata e temporali fino al weekend.

Secondo gli esperti, l’inverno che ci aspetta sarà particolarmente rigido. Una brutta notizia considerando i costi per il riscaldamento: quest’anno non c’ scampo, in qualunque modo si sceglierà di riscaldare le case sarà un salasso, dal gas al pellet all’elettricità con le pompe di calore.

