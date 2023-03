Sardegna, boom di foto del cielo sui social per la congiunzione tra Giove e Venere

C’è chi ha pensato, e sono stati in tanti, che si trattasse di due Ufo. Opzione plausibile, soprattutto dopo le ultime e numerose segnalazioni fatti al Cisu e alle altre realtà che si occupano di oggetti volanti non identificati. Ma stavolta, anche sui cieli della Sardegna, nessun mistero: i due puntini luminosi fotografati da sud a nord dell’Isola e pubblicati sui social, altro non sono che Giove e Venere nel loro “bacio astronomico”, così chiamato dagli esperti e dagli scienziati e studiosi della volta celeste e dei pianeti.

Si parla di congiunzione perché, per chi osserva dalla Terra, i due pianeti sembrano allineati. Il più luminoso è Venere, con un colore tendente a bluastro, mentre Giove è più piccolo e con una tonalità arancione.