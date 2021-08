Sardegna bollente, scoppiano gli incendi: fiamme a Siurgus Donigala, Borore e Bottidda

Ancora: tre elicotteri volteggiano sopra le fiamme a Bottidda, in località Basileddu. In azione, a terra, i forestali di Bono.

Temeperature insopportabili, superiori ai 40 gradi nel centro dell’Isola, e riesplode l’emergenza incendi. Sono tre i roghi più vasti che stanno tenendo impegnate, in un pomeriggio davvero di fuoco, varie squadre dei forestali. Due elicotteri stanno intervenendo a Borore, in località Crastu Abile. Sul posto sta coordinando le operazioni di spegnimento il direttore delle operazioni appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Macomer. Un elicottero in azione in località Crastus a Siurgus Donigala, a terra opera la pattuglia dei forestali di Senorì.

