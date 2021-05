Sardegna, bimbo di 18 mesi cade in una pozza d’acqua e muore. La terribile tragedia avvenuta oggi, il bimbo è caduto in un acquitrino e ha perso la vita: è accaduto a Taniga, località tra Sassari e Sorso. Portato d’urgenza in ospedale a bordo di un’ambulanza, il bambino è morto qualche ora dopo l’accaduto, una vera e propria tragedia, al Santissima Annunziata di Sassari. A soccorrerlo per primo era stato il padre, si è trattato di una terribile fatalità. Sono due dunque i minori morti oggi in Sardegna: alla tragedia di Sassari si aggiunge quella di Guasila, con la morte del 16enne Nicola Melas schiacciato da un trattore.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a