La Sardegna baciata dalla fortuna, due grosse vincite ai giochi sono state registrate a Cagliari e Siniscola. Il “10eLotto” premia Cagliari, dove un fortunato giocatore, riporta Agipronews, ha vinto oltre 40mila euro con la modalità “extra”. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 20 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,7 miliardi dall’inizio dell’anno. E l’Isola torna a sorridere anche grazie al SuperEnalotto. Nel concorso del 23 giugno, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da 32.065,53 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso il bar di via Nazario Sauro a Siniscola, in provincia di Nuoro. Il Jackpot, intanto, arriva a 227,8 milioni di euro, record nella storia del gioco, che verranno messi in palio nella prossima estrazione.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre l’ultimo “6” in Sardegna è arrivato il 7 luglio 2020, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari.

