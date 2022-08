Sardegna, arriva il gran caldo tardivo: ancora temperature attorno ai 38 gradi nell’Isola. Questa settimana sarà meno calda, ma la prossima secondo le previsioni di Meteo Sardegna vedrà una nuova forte ondata di calore, proprio a ridosso di settembre. “ Le previsioni indicano che avremo due fasi , la prima della durata di una settimana dove l’anticiclone africano sarà meno rovente con temperature quasi stazionarie, ma con umidità dell’aria in aumento, mentre nei primi giorni di settembre incombe il rischio di ondata di calore , con un innalzamento della temperatura anche di 5 gradi. Invece a settembre il caldo esagerato doveva davvero finire , però la complessa circolazione atmosferica potrebbe attivare un’estremizzazione climatica ancor più accentuata rispetto a quella attuale. Concludendo, in una visione d’insieme la Sardegna rischia di vivere un periodo di gran caldo tardivo, con anomalie meteo climatiche pesantissime”. Aggiornamenti costanti sulla situazione nel sito degli esperti di Meteo Sardegna, www.meteosardegna.it.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail