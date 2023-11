Sardegna, anche Teulada tra i paesi della longevità

“Il mare è vita” recita una delle frasi più ripetute, se si pensa a quello cristallino della costa di Teulada, caratterizzata da dune di sabbia candida e fine, il detto è ancora più veritiero e, oggi, è anche riconosciuto a livello mondiale come una delle componenti principali che influiscono sul benessere dei residenti. “Il Comune di Teulada, con orgoglio e impegno, dopo un lungo lavoro di ricerca sui dati anagrafici, gli stili di vita e l’alimentazione legata al mondo agropastorale sarà ufficialmente inserito tra le “Blue Zone”. Sarà nostro dovere cercare di valorizzare questo importante patrimonio cercando di sensibilizzare gli enti preposti ad approfondire gli aspetti scientifici che legano l’ambiente e lo stile di vita alla genetica per scoprire i segreti che caratterizzano il nostro mondo”. Volti centenari da studiare, capire la longevità che li accomuna: questo è l’obiettivo degli studiosi che, da oggi, avranno tanto lavoro in più. “Un ringraziamento all’osservatorio scientifico sulla longevità” proseguono Milia e il vicesindaco Gianluca Urru.

Per Teulada nuova Blue Zone sono in programma tre giorni di incontri e convegni: venerdì è in programma un consiglio comunale straordinario, sabato dalle ore 17 presso la sala conferenze Sanjust si svolgerà un convegno durante il quale interverranno medici ed esperti. Sino al 5 novembre si potrà inoltre visitare la mostra fotografica “Genti beccia”: i protagonisti, ovviamente, sono i centenari di Teulada.