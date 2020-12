Sardegna, allerta meteo per forte vento e mareggiate dalle 21 di oggi alle 18 di lunedì

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, Settore Meteo, in data odierna, con l’AVVISO di CONDIZIONI METEO AVVERSE (Prot. n. 43221/2020 del 27.12.2020) comunica che a partire dalle ore 21:00 del 27.12.2020 e sino alle 18:00 del 28.12.2020 LA SARDEGNA E I MARI CIRCOSTANTI SARANNO INTERESSATI DA VENTI DI LIBECCIO (SW) E PONENTE (W) CHE ARRIVERANNO SINO A BURRASCA. I FENOMENI SARANNO PIU’ INTENSI LUNGO LA FASCIA OCCIDENTALE DELLA SARDEGNA. SEMPRE NEL CORSO DELLA NOTTE DI OGGI IL MAR DI SARDEGNA ANDRA’ PROGRESSIVAMENTE CRE-SCENDO, CON ONDE SINO A 5 m DA SUD-OVEST CHE INVESTIRANNO LA COSTA OCCIDENTALE DELL’ISOLA. A PARTIRE DAL POMERIGGIO IL VENTO INIZIERA’ LENTAMENTE A CALARE E A RUOTARE DA OVEST E LA MAREGGIATA SARA’ IN SCADENZA. L’avviso di condimeteo avverse e tutti i documenti emessi dal Centro Funzionale sono consultabili al seguente indirizzo web: http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2273&s=20&v=9&nodesc=1&c=7092 VENTO E MAREGGIATE: massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo in quanto, specie in presenza di forti raffiche laterali, esse tendono a far sbandare il veicolo; prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan. Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Per questo: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni di vento e mareggiate sono consultabili ai seguenti indirizzi web: http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_539_20190819133321.pdf http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_539_20190819132735.pdf