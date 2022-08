E l’attività prosegue, con un libro in preparazione (uscirà nel 2023), per raccontare un’altra parte dell’isola spesso dimenticata: sarà un libro illustrato su un cammino minerario di 500 chilometri nel Sulcis Iglesiente, tra miniere abbandonate, storia e montagne.

C’è la Sardegna turistica, c’è quella dei romanzi, quella dei miti, dei pastori e dei pescatori e quella dei telegiornali. E poi c’è una Sardegna non sempre visibile, quella fatta di sentieri scomparsi, paesi fantasma, luoghi che non esistono più. È quella che Sardegna abbandonata esplora e racconta costantemente dal 2012.

Sito di riferimento non solo per i luoghi abbandonati dell’isola, ma in generale per uno sguardo diverso sulla Sardegna, Sardegna abbandonata continua a evolversi, ad espandersi e soprattutto a sperimentare. Sono tre i documentari realizzati nel corso di questi anni, insieme a mostre, conferenze, migliaia di fotografie e centinaia di articoli.

Fonte: Link Oristano

