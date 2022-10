Nessun sardo sarà sottosegretario nel governo di Giorgia Meloni. Su 31 nomine, nessuna è toccata all’isola, rimasta così a bocca asciutta nonostante negli ultimi giorni si siano rincorse le voci di un ballottaggio fra Deidda di Fratelli d’Italia e Cappellacci di Forza Italia rispettivamente alla Difesa e all’Economia, con pure il nome di Pittalis fra i papabili. Invece niente, toccherà ora puntare alla presidenza delle commissioni, e di nuovo tornano in ballo i nomi dei tre parlamentari isolani. Che alla Sardegna non sarebbero toccati sottosegretari si era già intuito in mattinata, quando hanno iniziato a girare i nomi e la fibrillazione nelle chat dei parlamentari è salita minuto dopo minuto.

Intanto, nella prima conferenza stampa post consiglio dei ministri, sono stati illustrati i contenuti dei provvedimenti approvati: rinvio della riforma Cartabia a fine dicembre come aveva chiesto l’associazione magistrati, proroga mascherine negli ospedali ma riammissione dei medici no vax in servizio ed eliminazione multe per chi non si è vaccinato. Sulle misure di controllo dei rave party, Meloni ha spiegato che con le normative approvate oggi l’Italia si allinea agli altri paesi europei. La premier dopo il cdm ha raggiunto a piedi la sala stampa: per lei applausi, che ha ricambiato con sorrisi e saluti.

