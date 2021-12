Il Corpo Forestale raccomanda fortemente di non percorrere piste montane sconosciute e di affrontare le escursioni soltanto durante le ore di luce e dopo aver consultato i bollettini meteorologici, portando sempre con sé acqua e l’attrezzatura adatta anche in caso di eventuali peggioramenti del clima ed evitando di frequentare aree prive di copertura telefonica.

Per liberare l’auto si è operato in sicurezza utilizzando i mezzi dell’Amministrazione dotati di particolari verricelli.

Nelle prime ore della mattinata del 24 dicembre, il personale del Corpo forestale della Stazione di Marrubiu, grazie alla perfetta conoscenza del territorio, ha effettuato un intervenuto di soccorso montano in località “Genneruxi”, nelle campagne di Santa Giusta, a seguito di una segnalazione telefonica da parte di un uomo di 91 anni che dopo essersi avventurato in un sentiero a lui ignoto per cercare funghi è finito in una strada sterrata impervia, restando intrappolato con il suo fuoristrada.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a