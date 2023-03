Sardegna, 800 euro a testa per tutti i malati di fibromialgia: "Vanno chiesti ad aprile"

Ora è ufficiale, tra poche settimane sarà possibile chiedere, in Sardegna, il bonus di ottocento euro della fibromialgia. Una svolta per migliaia di malati, resa possibile grazie alla proposta di legge regionale, approvata a dicembre e promossa dal consigliere regionale di FdI Fausto Piga. Come si deve fare per ottenere il bonus? “La domanda dovrà essere presentata durante il mese di aprile unitamente al certificato di diagnosi fibromialgica e l’attestazione Isee presso il Comune di residenza”, spiegano dalla pagina Facebook ufficiale nazionale della fibromialgia.

“Non un punto di arrivo ma un punto di partenza”, continua Piga, “l’obiettivo rimane quello di tenere alta l’attenzione della politica affinché si arrivi in tempi brevi al riconoscimento nei Lea”.